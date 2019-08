Il nuovo sponsor tecnico del Palermo sarà Kappa. La comunicazione ufficiale arriverà a breve e sempre nel giro di poco tempo sarà attivato il sondaggio per scegliere la maglia per la prossima stagione. La palla ora passa ai tifosi.

È Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, a svelare la notizia e a scrivere che le opzioni delle maglie non prevedono modelli non convenzionali, ma si rifaranno alla tradizione del club rosanero.

La maglia rosa con i bordi neri ci sarà sicuramente, così come quella a strisce, tanto cara al presidente Dario Mirri. I modelli ancora sono in fase di definizione, ma nel giro di qualche giorno saranno resi noti e partirà il sondaggio online per decidere la maglia del Palermo per la stagione 2019/20.

Kappa è già stato sponsor tecnico del Palermo alla fine degli anni ’90, interrompendosi nella stagione 1998/99, in Serie C. L’annuncio, invece, della nuova partnership dovrebbe arrivare già nel fine settimana.

LEGGI ANCHE

PALERMO, PRESO RIZZO PINNA DALL’ATALANTA

GAZZETTA – AGNELLI NON SARÀ UN GIOCATORE DEL PALERMO

PALERMO NEL GIRONE I, OGGI L’UFFICIALITÀ