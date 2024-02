Brutto stop per il Palermo. I rosanero perdono in casa contro la Ternana e vedono allontanarsi il secondo posto. Decisivi i gol di Pereiro, Pyyhtiä e Raimondo. Per la squadra di Corini gol di Lund (bellissimo) e Brunori.

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI CORINI