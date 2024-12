Pastore: “A Palermo la maglia pesa il doppio”. E Trevisani: “Vi avevo avvisato…”

Giuseppe Pastore, Riccardo Trevisani e Fernando Siani parlano del Palermo a “Fontana di Trevi”, format della redazione di Cronache di Spogliatoio. Siani ha esordito dicendo: “E’ l’annus horibilis del City Group“, ridendosi anche ai problemi del Manchester

“Il Palermo ha bisogno di un restyling di organico e forse anche di guida tecnica – ha continuato Pastore -, anche se a Sassuolo ha fatto una buona partita. Il Palermo non ha alcuna continuità in casa, è una lotteria, vince in casa con lo Spezia, poi perde contro il Catanzaro in maniera scellerata. Ha un’ottima rosa ma anche una piazza impegnativa, se le cose vanno male la maglia del Palermo pesa il doppio“.

“Più che dirvi ‘vi avevo avvisato’ non posso fare”, dice Riccardo Trevisani. Il suo riferimento è legato a una sua dichiarazione di qualche settimana fa: “L’unica cosa che stiamo capendo è che nel Sassuolo di Dionisi la cosa buona era… il Sassuolo”.