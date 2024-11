Perinetti a Repubblica: “La B non è ancora finita, ma il Palermo risolva i problemi con Brunori”

Il campionato “non assolutamente finito, perché la B è imprevedibile”. Questa l’opinione dell’ex direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervistato da Repubblica sul torneo dei rosanero.

“I distacchi, anche se già ampi come questi, possono essere cancellati. Però è chiaro che il Palermo deve cambiare marcia” . Secondo Perinetti “serve continuità”.

“Il Palermo deve trovare un andamento diverso, in casa e fuori, e deve dare stabilità al suo cammino. Il Palermo per recuperare deve avere la stessa capacità di fare punti in casa e trasferta” .





Infine, Brunori. “Manca quella continuità di cui parlavo e deve assolutamente risolvere i suoi problemi interni. Mi riferisco all’affare Brunori che può essere destabilizzante” .