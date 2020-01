Giorgio Perinetti e il ricordo… di un’aggressione. Il duello tra Palermo e Savoia si fa sempre più rovente e l’ex dirigente rosanero racconta al Giornale di Sicilia l’aggressione subita a Torre Annunziata 20 anni fa in occasione della sconfitta dei rosanero per 5-1, per poi dare il suo parere sul testa a testa in campionato fra le due squadre.

Perinetti racconta: “Venni aggredito in tribuna lì da loro. Un dirigente del Savoia mi diede uno schiaffo parecchio forte, colpendomi alle spalle e rompendomi addirittura gli occhiali. Dovettero intervenire altre persone presenti lì sugli spalti per evitare che la situazione degenerasse, mi fecero da scudo e me ne andai negli spogliatoi. Fu chiaramente una situazione piuttosto antipatica, anche se tutto rimase lì, perché decisi di non sporgere denuncia. Eravamo andati in vantaggio con Elia e ci rimontarono, al secondo gol loro avvenne il fattaccio e alla fine ce ne fecero cinque”.

L’ex dirigente racconta anche quanto accadde al ritorno, poi sulle pagine del quotidiano si torna alle polemiche e le tensioni degli ultimi giorni. Ma Perinetti sottolinea: “Credo che tutto nasca dalla rivalità sportiva attuale, senza fare riferimenti a quanto accaduto in passato. Il Savoia si è fatto nuovamente sotto in classifica e c’è in ballo un campionato col Palermo, che sta davanti. Non è mai facile vincere i campionati e credo che adesso ci sarà da combattere, soprattutto ora che entrambe le squadre si stanno rinforzando sul mercato”.

