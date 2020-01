Le polemiche a Trapani non si placano e Giorgio Heller passa al contrattacco. Ieri le dimissioni di 4 consiglieri su un totale di 6 membri ha fatto decadere il CdA del club granata, che a breve si doterà di un nuovo Consiglio in cui Heller (che non si era dimesso – al pari del ds Luca Nember) quasi certamente non ci sarà.

Intervistato da Franco Cammarasana per la Gazzetta dello Sport, Heller non si nasconde: “É stata un’operazione di basso livello. Evidentemente in sede di C.d.A. non ci si è voluti confrontare con i temi che avevo posto all’ordine del giorno della riunione”.

Pronti a entrare in CdA sono Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani e dell’Unioncamere Sicilia, mentre il vicepresidente dovrebbe essere Massimo Marino. Ma Heller ribadisce: “Viene così attuato quel processo di disgregazione del C.d.A. voluto da Fabio Petroni. Non avendo ricevuto le mie dimissioni pare abbia trovato questo escamotage per raggiungere il suo obiettivo. Venerdì sarò a Trapani per salutare la tifoseria e informarla di quanto accaduto”.

