Parla Paolo Bianco. L’allenatore del Pisa è stato premiato al Gran Galà del Calcio per la promozione in Serie A conquistata con il Monza, raggiunta tramite la vittoria dei playoff. “Sono la persona che fisicamente ritira questo premio che va però condiviso con tutte quelle che ci hanno permesso di fare quella stagione incredibile”, ha detto, parole riportate da tuttomercatoweb.it.

Sui risultati altalenanti del Pisa: “La squadra è di Paolo Bianco quando inizia a ottenere continuità di risultati, nel momento in cui abbiamo ancora alti e bassi come ora non la sento ancora come mia. Mi piacerebbe avesse una maggiore continuità”.





Sul cambio al vertice nella società nerazzurra: “La scelta di un uomo come Comolli, di caratura internazionale, è per portare il club in una dimensione diversa e credo che sia davvero una scelta importante ed eccezionale per Pisa”.