Pisa – Arezzo, valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv a livello regionale. All’andata la gara è finita 3 – 2 per l’Arezzo.

L’Arena Garibaldi sold-out, ma la garà andrà in diretta televisiva regionale su Rai Tre, solamente entro i confini toscani. Si tratta della stessa misura adottata per il match di andata ad Arezzo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.30.

