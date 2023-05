MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tutto in una partita. Palermo e Bari si giocano la promozione nella finale di ritorno dei playoff di Primavera 3: si riparte dall’1-1 dell’andata (il pareggio premierebbe i rosanero in virtù della migliore classifica al termine della stagione regolare). Stadionews seguirà il match con la diretta testuale (SEGUILA QUI). Ma dove vedere la partita in tv o diretta streaming?

PRIMAVERA 3, FINALE PROMOZIONE PALERMO – BARI: TV E STREAMING, DOVE VEDERE LA DIRETTA, LINK VIDEO LIVE, A CHE ORA INIZIA

Il calcio d’inizio della partita è fissato alle ore 15:00 di oggi (sabato 20 maggio) e la partita sarà visibile in diretta streaming: La partita sarà trasmessa in live streaming sui profili social del Palermo FC – canale Youtube (VEDI QUI) e pagina Facebook (VEDI QUI) – e dalla pagina Facebook del settore giovanile del Bari (VEDI QUI). In Puglia, la partita sarà trasmessa anche in tv dall’emittente “TeleBari”.

