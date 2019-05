ORE 17.28 – L’avvocato Di Ciommo ricostruisce i fatti: “Il presidente della corte ha aperto l’udienza comunicandoci di un articolo apparso oggi sulla Repubblica nel quale si riferisce di un’indagine a suo carico. Non conoscevo la vicenda e l’articolo. Il nuovo componente (il prof. Caso, ndr.) non conosceva le carte e oggettivamente non si poteva andare avanti. Il collegio ora è integro, ma oggettivamente non si poteva fare diversamente. Abbiamo comunque espresso il nostro disappunto. LEGGI QUI LA DICHIARAZIONE COMPLETA.

ORE 17.26 – Salvatore Tuttolomondo: “Questa era una variabile non prevista, dobbiamo ancora attendere una settimana, ma giuridicamente questo non cambia nulla in un senso o nell’altro, anche se i playoff vanno avanti”.

ORE 17.24 – Era disponibile, per ricostituire il collegio, un quinto giudice (il pro. Caso) che però si è detto non a conoscenza degli atti: da qui la decisione di rinviare l’udienza al 29 maggio.

ORE 17.15 – L’udienza si è chiusa di fatto senza dibattimento ed è stata rinviata al 29 maggio. Sergio Santoro (presidente della corte federale d’appello) ha comunicato la propria astensione a causa di un articolo pubblicato quest’oggi da Repubblica, in cui si metteva in dubbio la sua correttezza e la sua serenità di giudizio.

ORE 17.10 – UDIENZA RINVIATA! Il presidente della corte federale d’appello si astiene dal giudizio.

ORE 17.00 – La Procura federale confermerà le proprie accuse di irregolarità gestionali, mentre i rosa hanno integrato la propria memoria difensiva eccependo le motivazioni pubblicate dalla Cassazione, con i giudici della Suprema corte che ritengono non fittizia l’operazione Mepal – Alyssa.

ORE 16.42 – L’udienza d’appello è cominciata. Un gruppo di tifosi è rimasto all’esterno dell’edificio per continuare i propri cori.

ORE 16.32 – All’udienza sono presenti i legali rosanero, la Procura federale ma anche i legali di Benevento (rappresentato da Edoardo Chiacchio) e Salernitana (rappresentata da Gianmichele Gentile). Entrambi i club intendono costituirsi come terzi contro-interessati alla decisione sul Palermo.

ORE 16.25 – A tenere banco nel frattempo è anche la decisione del Tar del Lazio di sospendere in via cautelare la delibera di Lega che annulla i playout: secondo i giudici si potrebbe configurare una disparità di trattamento.

ORE 16.15 – Tutto pronto per l’udienza in Corte federale d’appello, il Palermo (rappresentato dai legali e dalla proprietà) punta a ottenere a ribaltare la sentenza di primo grado.

TUTTOLOMONDO: “LOTTEREMO PER I TIFOSI ROSANERO”

ORE 16.00 – Dopo il saluto di Salvatore Tuttolomondo (avviatosi verso l’ingresso della corte) tifosi continuano a cantare, accendere fumogeni e intonare cori contro Zamparini, Balata e Lotito.

LEGGI ANCHE

IL TAR: “DISPARITA’ DI TRATTAMENTO DA PARTE DELLA LEGA DI B”

IL PALERMO CHIEDE GIUSTIZIA: ECCO GLI SCENARI POSSIBILI

PLAYOUT SERIE B, IL TAR SOSPENDE LA DELIBERA DI LEGA