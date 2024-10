Repubblica: “I rosa e il tabù Barbera sfida alla Reggiana per conquistare i tifosi”

“Il Palermo domani scende in campo per affrontare la Reggiana davanti al suo pubblico, con la speranza di conquistare la prima vittoria casalinga e allontanare le sensazioni negative di un cammino tarato per la grandezza ma ridimensionato da un percorso incostante”.

Questo l’incipit di Repubblica, che parla del Palermo e delle sue difficoltà al Barbera. Nonostante tutto, i tifosi rompono ogni record ma non è detto che l’andamento costantemente altalenante che ha portato appena due punti nelle sfide casalinghe non incida in futuro.

“Non è questione di disaffezione, perché i supporter rosa hanno dimostrato di voler seguire la formazione con costanza da anni e nelle più disparate occasioni; quanto di delusione per una spinta costante attraverso i cori che si infrange su risultati non all’altezza dell’obiettivo”, si legge.

Inoltre, in casa “si segna col contagocce. L’unico a lasciare il segno è stato proprio un palermitano, Di Mariano, che all’80esimo dell’incontro col Cosenza ha freddato Micai pareggiando e evitando una defaillance all’apparenza scritta”.