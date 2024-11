Repubblica – “Il Palermo paga al posto del Comune: tre milioni per giocare ancora al Barbera”

“Marzo 2025. È la data di scadenza del certificato di idoneità statica dello stadio Barbera. Senza, l’impianto è inagibile”. Questo l’incipit di Repubblica che analizza la situazione dell’impianto rosanero che necessita di lavori urgenti per ottenere il rinnovo del l’idoneità.

La cifra è di circa 3 milioni ma il Comune non è in grado di pagare: ci penserà il Palermo “che ha già fatto fronte al pagamento di 3,5 milioni di euro per i lavori effettuati questa estate”, si legge.

Lavori che dovrebbero essere rimborsati dal Comune ma i conti non tornano: la concessione da parte del Comune dovrebbe coprire i costi ma non basta. Sul tavolo, quindi, una bozza di convenzione che il sindaco Roberto Lagalla proporrà nelle prossime settimane per regolare la situazione.