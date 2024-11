Catania – Trapani, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C

È il giorno del derby. Il Catania, senza vittorie da cinque gare, riceve il Trapani, che invece è tornato a vincere nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, venerdì 15 novembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.

CATANIA – TRAPANI IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Il derby sarà tramesso in chiaro su Telesud, visibile unicamente in Sicilia, al canale 87 del digitale terrestre. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport: canali 202 e 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.