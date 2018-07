Giornata di allenamenti ed esperimenti per il Palermo di Bruno Tedino, che oggi ha svolto una doppia seduta a Sappada in quello che è il nono giorno di ritiro in Friuli. In mattinata in una serie di esercizi sul possesso palla in porzione ridotta del campo (Aleesami in campo, Chochev in palestra), ma è nel pomeriggio che si vedono le novità.

La partitella infatti vede le formazioni schierate con delle inedite scelte tattiche: tra i gialli infatti Tedino sperimenta Mazzotta come esterno alto a completare il tridente di un 4-3-3 (Balogh prima punta) e proprio il palermitano va anche a segno insieme a Rispoli (schierato nel centrocampo a tre), facendo vincere la partitella ai gialli per 2-0.

Ecco le formazioni della partitella pomeridiana:

Neri (4-4-2): Brignoli; Salvi, Pirrello, Bellusci, Aleesami; Gnahoré, Murawski, Fiordilino, Gnahoré, Gallo; Trajkovski, Nestorovski.

Gialli (4-3-3): Pomini; Accardi, Struna, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Fiore; Mazzotta, Balogh, Embalo.

