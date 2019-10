ROMA – MILAN 2 – 1 | Marcatori: 38′ p.t. Dzeko (R); 10′ s.t. Theo Hernández (M), 14′ s.t. Zaniolo (R)



La Roma vince una partita fondamentale contro il Milan, grazie a una prestazione gagliarda in una situazione difficile e precaria, con tanti giocatori in infermeria. Romagnoli e compagni, invece, commettono troppi errori e vengono puniti.

Il primo tempo è molto equilibrato, con le squadre che faticano a creare gioco. A “stappare” la partita ci pensa Dzeko, con un gol di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Le squadre, a questo punto, si allungano e sono i giallorossi ad approfittarne, sfruttando i buchi degli uomini di Pioli.

Nella ripresa il Milan trova il gol del pari con Theo Hernández, ma la Roma risponde subito con Zaniolo, che sfrutta un errore in uscita di Calabria. I rossoneri, dopo essere andati sotto, non trovano la forza di reagire e tornano a casa a mani vuote. Per gli uomini di Fonseca, invece, sono tre punti d’oro in piena emergenza infortuni.

ROMA (4-2-3-1): Pau López 6; Spinazzola 6 (dal 32′ s.t. Cetin 6), Smalling 6, Fazio 6.5, Kolarov 6; Mancini 6.5, Veretout 7; Zaniolo 7 (dal 38′ s.t. Santon s.v.), Pastore 6.5, Perotti 6 (dall’8′ s.t. Antonucci 6); Dzeko 7.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6.5; Conti 5 (dal 7′ s.t. Calabria 5), Musacchio 5.5, Romagnoli 6, Theo Hernández 6.5; Paquetá 5 (dal 18′ s.t. Piatek 5.5), Biglia 5 (dal 27′ s.t. Bennacer 5.5), Kessié 5; Suso 5.5, Rafael Leao 6, Calhanoglu 6.

I MIGLIORI

Dzeko: sempre decisivo. In un momento così particolare per la Roma, con tanti assenti, è ancora più del solito lui il punto di riferimento. Segna un gol pesante e trascina i compagni.

Zaniolo: talento puro. Entra sempre dentro al campo giocando con qualità, difende bene il pallone e segna con freddezza il gol del vantaggio. Si sta prendendo la Roma sulle spalle.

Veretout: travolgente. Conquista una marea di palloni e poi li gioca con qualità. Corre tanto ed è uno dei più in forma dei giallorossi. Pilastro del centrocampo.

Theo Hernández: una buonissima partita. Spinge come una furia e segna un bel gol. In fase difensiva, però, non sempre è preciso e puntuale. È comunque una nota lieta per i rossoneri.

I PEGGIORI

Biglia: viene travolto dalla fisicità del centrocampo giallorosso. Sbaglia molto a livello tecnico e non riesce a dettare i tempi di gioco. Il Milan è in difficoltà proprio perché il centrocampo non funziona.

Kessié: un disastro. Sbaglia a livello tecnico e non riesce a far valere il suo fisico. Ha responsabilità anche sul gol di Dzeko, perdendosi il numero 9 giallorosso in marcatura.

Conti: non all’altezza della partita. Più passano i minuti, più soffre. Sbaglia tanto a livello tecnico, anche perché deve rimanere più bloccato nell’impostazione a tre e non può sfruttare le sue caratteristiche di spinta. Pioli lo cambia all’alba della ripresa.

