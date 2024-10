Sabatini: “Spero di tornare in pista, devo scoprire altri cinque o sei calciatori”

Walter Sabatini, storico dirigente tra le altre anche del Palermo, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del suo futuro, visto che al momento sta recuperando dai problemi di salute che lo hanno colpito di recente.

“Sto molto meglio – afferma – . Non sono ancora al 100%, ma combatto. Guardo tutte le partite che posso, perché il calcio per me è magia: faccio gli stessi pensieri, gli stessi sogni di quando ero adolescente. Non è solo intrattenimento, ma oggetto di studio. Spero di tornare in pista, ma senza ansia“.

Sul migliore acquisto fatto in carriera, dice: “Lo devo ancora fare. Ho tante idee, non posso lasciare il calcio senza aver piazzato altri cinque o sei grandi giocatori“.

