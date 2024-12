Sassuolo – Palermo 2 – 1, le pagelle dei quotidiani

Ennesimo k.o., il terzo di fila per Palermo che cade al Mapei col Sassuolo. Non il peggior match dei rosa, che però rimangono con un pugno di mosche in mano. Di seguito le valutazioni nei giornali di oggi.

I voti nei quotidiani

Corriere dello Sport: Desplanches 4,5; Baniya 5,5 Nikolaou 6,5 Ceccarooni 6; Lund 6,5, Segre 5,5 (42’ st Henry s.v.), Ranocchia 6,5, Verre 5,5 (23’ st Vasic 5,5); Di Mariano 6 (32’ s.t. Insigne s.v.), Di Francesco 6 (32’ s.t. Appuah 6); Le Douaron 6,5 (42’ s. t. Brunori sv).

Giornale di Sicilia: Desplanches 4,5; Baniya 6, Nikolaou 6, Ceccarooni 6; Lund 6, Segre 5,5 (42’ st Henry s.v.), Ranocchia 6,5, Verre 5,5 (23’ st Vasic 5); Di Mariano 6 (32’ s.t. Insigne 5) Di Francesco 6 (32’ s.t. Appuah s.v.); Le Douaron 6,5 (42’ s. t. Brunori s.v.)





Repubblica: Desplanches 4,5; Baniya 5, Nikolaou 6, Ceccarooni 5,5; Lund 6, Segre 5,5 (42’ st Henry s.v.), Ranocchia 5,5, Verre 5,5 (23’ st Vasic 5,5); Di Mariano 6 (32’ s.t. Insigne s.v.) Di Francesco 6 (32’ s.t. Appuah 5); Le Douaron 7 (42’ s. t. Brunori s.v.)