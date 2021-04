Il Crotone (con orgoglio) rimanda il verdetto della propria retrocessione ma inguaia sempre più il Parma, che perde 3-4 in casa contro i calabresi trascinati dal solito Simy. Gli emiliani restano penultimi con soli 20 punti classifica e a-11 da Benevento e Torino che devono ancora giocare.

La giornata di Serie A si è aperta anche con la vittoria del Genoa contro lo Spezia (Il Grifone si porta così a otto punti di distanza dal Cagliari, impegnato contro la Roma) e il successo di misura del Sassuolo contro la Sampdoria.





Domenica, le big sono impegnate contro avversari ostici: la Juventus è ospite della Fiorentina (all’andata è finita 3 – 0 per la Viola), mentre l’Inter affronta il Verona. Chiude la giornata il match di alta classifica fra Lazio e Milan.

IL PROGRAMMA E I RISULTATI

Sabato 24 aprile

Genoa – Spezia: FINALE 2 – 0 Marcatori: 17′ s.t. Scamacca (G), 41′ s.t. Shomurodov (G) – LE PAGELLE

Parma – Crotone: FINALE 3 – 4 Marcatori: 14′ p.t. Magallan (C), 29′ p.t. Hernani (P), 42′ p.t. Simy (C), 46′ p.t. Ounas (C), 4′ s.t. Gervinho (P), 9′ s.t. Mihaila (P), 24′ s.t. Simy (C) su rigore.

Sassuolo – Sampdoria: FINALE 1 – 0 Marcatori: 24′ s.t. Berardi (SAS)

Domenica 25 aprile

Benevento – Udinese: ore 12.30

Fiorentina- Juventus: ore 15.00

Inter – Verona: ore 15.00

Cagliari – Roma: ore 18.00

Atalanta – Bologna: ore 20.45

Lunedì 26 aprile

Torino – Napoli: ore 18.30

Lazio – Milan: ore 20.45

LEGGI ANCHE

BRESCIANO: “LEGATO AL PALERMO. MI VOLEVA IL CITY, MA ZAMPARINI”