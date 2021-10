MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Torino torna a vincere dopo più di un mese. La squadra di Juric batte in casa il Genoa e, dopo le sconfitte contro le big (Napoli e Juve) torna a guadagnare posizioni in classifica. Nella 9a giornata di Serie A è in programma il derby d’Italia, Inter – Juventus, ma anche l’interessante Roma – Napoli. Il Milan gioca sul campo del Bologna, mentre la Lazio va a Verona.

I RISULTATI

Venerdì 22 ottobre

Torino – Genoa: FINALE 3 – 2 Marcatori: 14′ p.t. Sanabria (T), 31′ p.t. Pobeda (T), 25′ s.t. Destro (G), 32′ s.t. Brekalo (T), 36′ s.t. Caicedo (G)

Sampdoria – Spezia: ore 20.30

Sabato 23 ottobre

Salernitana – Empoli: ore 15.00

Sassuolo – Venezia: ore 18.00

Bologna – Milan: ore 20.45

Domenica 24 ottobre

Atalanta – Udinese: ore 12.30

Fiorentina – Cagliari: ore 15.00

Verona – Lazio: ore 15.00

Roma – Napoli: ore 18.00

Inter – Juventus: ore 20.45

