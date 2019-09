Torna il campionato ed è subito tempo di grandi partite e di sfida a distanza tra le big della Serie A. Uno spettacolo che a livello televisivo vedrà presto il debutto del nuovo canale DAZN1 sulla piattaforma satellitare di SKY (attivo dal 20 settembre)

Come nella scorsa stagione la suddivisione della trasmissione delle gare di Serie A tra le due emittenti prevede 7 partite trasmesse da SKY e 3 da DAZN, che trasmette in diretta streaming sulla propria piattaforma (9,99 euro al mese – un mese gratis per i nuovi clienti).

Questa la programmazione della terza giornata:

14/09/2019 Sabato 15.00 Fiorentina – Juventus SKY

14/09/2019 Sabato 18.00 Napoli – Sampdoria DAZN

14/09/2019 Sabato 20.45 Inter – Udinese DAZN

15/09/2019 Domenica 12.30 Genoa – Atalanta DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 Brescia – Bologna SKY

15/09/2019 Domenica 15.00 Parma – Cagliari DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 SPAL – Lazio SKY

15/09/2019 Domenica 18.00 Roma – Sassuolo SKY

15/09/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona – Milan SKY

16/09/2019 Lunedì 20.45 Torino – Lecce SKY

