Più competenze al TAR del Lazio. La riforma della giustizia sportiva potrebbe rientrare in un decreto ad hoc tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei minsitri, Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, avrebbero trovato il modo di sanare una volta per tutte le dispute in corso sui ripescaggi in Serie B e sulla riammissione dell’Entella.

LA SERIE B RESTA A 19

Si dovrebbe stabilire di far ripartire da zero tutti i ricorsi al Tar del Lazio in modo da risolvere davanti al tribunale amministrativo le vicende su cui la giustizia sportiva, di fatto, non si è pronunciata.

CAOS RIPESCAGGI, QUATTRO SOCIETÀ SCRIVONO A MATTARELLA

Una svolta che però sarà soltanto temporanea, perché dalla prossima stagione – scrive la Gazzetta dello Sport – per le controversie relative ad ammissione ed esclusione dai campionati dovrebbe prevalere la proposta del Coni di creare una Commissione in cui riunire tutti i gradi della giustizia sportiva, le cui sentenze potrebbero essere appellate esclusivamente al Tar del Lazio.

