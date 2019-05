Novanta minuti tutti da vivere. Le sorti della corsa alla promozione diretta tra Palermo e Lecce si decideranno all’ultima giornata, sabato 11 maggio, in un infuocato duello a distanza tra il Renzo Barbera e il Via del Mare.

PALERMO PROMOSSO SE… LE COMBINAZIONI PER LA SERIE A

In Sicilia, i rosanero ospiteranno il Cittadella mentre i salentini riceveranno lo Spezia: i match, vista l’altissima posta in palio, saranno giocati rigorosamente in contemporanea e lo stesso principio sarà applicato a tutte le altre gare in programma, lotta salvezza compresa.

A confermarlo è la stessa lega di Serie B: tutti i match dell’ultima giornata si giocheranno sabato 11 maggio, con calcio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Ecco in match in programma nell’ultima giornata di Serie B:

Carpi – Venezia

Verona – Foggia

Pescara – Salernitana

Crotone – Ascoli

Padova – Livorno

Lecce – Spezia

Brescia – Benevento

Palermo – Cittadella

Perugia – Cremonese

RIPOSA: Cosenza

