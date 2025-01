Serie C girone C, 25a giornata: Cavese contro Altamura, Giugliano col Foggia

La Cavese prova a non sprofondare e dopo due battute d’arresto incontra Altamura. Sabato il Messina che cerca la vittoria contro il Latina dopo aver perso e pareggiato le ultime due. Così come il Trapani, che dopo gli ultimi “scossoni” e il k.o. con la Juve U23 ospita il Potenza. Catania in scena domenica, in casa del Cerignola.

IL PROGRAMMA

Venerdì 31 gennaio 2025

Cavese – Altamura: ore 20.30





Giugliano – Foggia: ore 20.30

Sabato 1 febbraio 2025

Messina – Latina: ore 15.00

Trapani – Potenza: ore 15.00

Sorrento – Crotone: ore 17.30

Domenica 2 febbraio 2025

Cerignola – Catania: ore 15.00

Avellino – Turris: ore 15.00

Picerno – Juve U23: ore 15.00

Lunedì 3 febbraio 2025

Taranto – Casertana: ore 15.00

Benevento – Monopoli: ore 20.30