Serie D, Abete: “Disponibilità per avere le seconde squadre anche nei dilettanti”

Il presidente della Lega dilettanti, Giancarlo Abete, appena rieletto, è stato intervistato da ‘Cronache di spogliatoio’ e ha parlato del tema delle seconde squadre, aprendo alla possibilità di vederle partecipare anche nei campionati dilettantistici.

“Abbiamo dato la disponibilità per avere le seconde squadre anche in D e nei dilettanti. Crediamo che debba esserci continuità sportiva nel bene e nel male. Se i risultati non arrivano, è giusto che sia contemplata la retrocessione dalla C. In Spagna accade – afferma – . Abbiamo rapporti organici con la Serie C e abbiamo dato apertura a garantire un naturale corso sportivo con promozioni e retrocessioni”.

“Siamo il punto di riferimento della grande fetta di coloro che giocano e amano il calcio, e il nostro obiettivo è garantire la sicurezza, l’agonismo e il lato sociale del calcio: può salvare vite e togliere da cattive situazioni”, continua Abete.

