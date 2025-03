Serie D, Strianese (Paternò): “Stagione positiva, vogliamo arrivare presto alla quota salvezza”

Il Paternò sta vivendo un’ottima stagione nel campionato di Serie D girone I. Gli etnei finora hanno raccolto 34 i punti che valgono l’ottavo posto in classifica ma che soprattutto significano una salvezza matematica sempre più vicina. Abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore sportivo Vittorio Strianese, queste le sue parole a Stadionews.

Direttore, quota salvezza ad un passo…

“Il giudizio sul campionato è più che positivo. Il nostro obiettivo di inizio stagione era la salvezza, siamo vicini, ma per stare veramente tranquilli dobbiamo fare il prima possibile quei 6/7 punti che ci permetteranno di festeggiare la permanenza nella categoria”.





Insomma, anche se il treno play off forse è ormai troppo lontano, va già bene così…

“Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così fino alla fine del campionato. La squadra nel corso della stagione ha sempre dimostrato grande determinazione e attaccamento a questi colori. Ribadisco, continuiamo su questa strada fino all’ultima giornata, poi quello che verrà, ci prenderemo”.

Siete reduci da una sconfitta a testa altissima con la Reggina, seconda forza del torneo…

“Non solo abbiamo perso a testa alta, ma secondo me non meritavamo di perdere. Anche questa volta, come era già successo con le altre big del girone, abbiamo sfornato una grande prestazione. Questa squadra ha carattere e ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, anche quando i favori del pronostico ci davano per sconfitti in partenza”.

Domenica andrete a fare visita al Sant’Agata. Che partita sarà?

“Affrontiamo una squadra tosta, che ha entusiasmo ed è reduce da una vittoria molto importante (sul campo della Vibonese, ndr). Dal canto nostro vogliamo, come accennavo, arrivare prima possibile alla quota salvezza, quindi ce la giocheremo come sempre con grande determinazione cercando di portare a casa punti importanti”.

