L’ex difensore di Lazio e Atalanta, Guglielmo Stendardo, è intervenuto su Radio Alfa, per commentare le ultime vicende del campionato di Serie B: “Fermare il campionato non sarebbe stato sbagliato probabilmente. É stato un anno orribile. Se la giustizia ordinaria entra nello sport, vuol dire che lo sport ha fallito e non ha rispecchiato i suoi valori”.

Strano anche l’annullamento dei playoff: “Dal fallimento di società importanti, fino ad altri avvenimenti spiacevoli come il razzismo, tante cose hanno lasciato il segno ed hanno messo in discussione la giustizia sportiva. Oggi siamo ancora in attesa della decisione del Collegio di Garanzia sul Palermo e sui playout, il cui annullamento è sembrato strano“.

E la Lega B ha assunto decisioni oltre le sue competenze: “Strana anche la modifica autonoma degli articoli 50 e 51 delle NOIF in estate, perché serviva la maggioranza del consiglio federale per cambiare il format dei campionati, ma ciò non è accaduto. Da questo si scatena ciò che stiamo vivendo adesso”.

LEGGI ANCHE

CORSPORT – “PALERMO RESPINTO”. I DUBBI RESTANO

MALAGNINI: “RICORSO AL CONI? ECCO COSA AVREI FATTO IO”

GDS – SFUMA IL SOGNO SERIE A: IERI L’A.D. BERGAMO IN SEDE