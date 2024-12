Trapani, annullata l’inibizione del presidente Antonini: accolto il reclamo granata

Niente più inibizione per Valerio Antonini. Il patron del Trapani era stato sanzionato dopo il match col Latina di fine novembre e aveva presentato subito regolare reclamo alla Corte Sportiva d’Appello. Reclamo che è stato accolto, come riportato dal sito ufficiale granata e Antonini potrà seguire i suoi ragazzi dalla gara con il Benevento.

Il comunicato

“La Corte Sportiva d’appello ha accolto il reclamo proposto dal presidente Valerio Antonini avverso la sanzione dell’inibizione per 7 giorni ed ammenda di euro 500.00 inflittagli in relazione alla gara Trapani-Latina del 23.11.2024. Pertanto, a partire dalla data odierna, il presidente Antonini non è più sottoposto ad alcun provvedimento di inibizione”.