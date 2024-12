Trapani, Aronica: “Gara col Benevento vitale, dobbiamo uscire da questa fase di stallo”

“Una partita importantissima, il Benevento è capolista con tanti punti di vantaggio. Hanno individualità importanti e ambizioni da promozione”. Questa l’opinione sul prossimo match del Trapani di Salvatore Aronica.

L’allenatore è intervenuto in conferenza tentando di spiegare il momento dei suoi. “Partita difficile ma cercheremo di mettere in campo cosa è mancato contro l’Altamura. Serve continuità, abbiamo avuto risultati altalenanti”.

“Il non aver avuto continuità pesa. Dobbiamo lavorare affinché questo non succeda più per uscire da questa fase di stallo”, conclude il tecnico granata.