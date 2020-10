Non ci sono più speranze per il Trapani: il club è ufficialmente fuori dalla Serie C dopo la delibera del Giudice Sportivo. Adesso la società “rischia il crac”: come riporta Il Giornale di Sicilia il 21 ottobre si terrà l’udienza in merito all’istanza di fallimento presentata dai dipendenti per i mancati pagamenti.

Il debito del club ammonterebbe a quasi 5 milioni di euro. E intanto i giocatori, ormai svincolati, cominciano a cercare nuove squadre per dimenticare in fretta questa brutta parentesi.





Per la ripartenza, anche dietro monito del sindaco, c’è il comitato “C’è chi il Trapani lo ama”, che nelle ultime ore sta pensando di acquisire il titolo del Dattilo, club di Serie D che gioca le partite al Provinciale, e di farne il “nuovo Trapani”. In questo modo si eviterebbe la ripartenza da categorie ancora inferiori.

