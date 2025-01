Trapani, torna Aronica? Antonini smentisce: “Valutiamo tre profili”

Nuovo colpo di scena a Trapani. Sembrava ormai definito il ritorno di Salvatore Aronica in panchina al posto dell’esonerato Ezio Capuano, ma il patron Valerio Antonini ha smentito tutto sui social.

“Tifosi, non credere alle varie notizie che stanno uscendo!

1) Non sarà Aronica l’allenatore

2) Peppino Pavone è e sarà il DS quest’anno e il prossimo anno senza ombra di dubbio;

3) stiamo valutando 3 profili da cui sceglieremo il nuovo allenatore

4) annunceremo altri acquisti perché io voglio andare in Serie B ancora più di prima





Non fatevi destabilizzare da chi ci odia e fa gli interessi di quei CANTARI che girano come zombie nella nostra comunità”.

Il messaggio di Antonini è chiaro: l’allenatore non sarà Aronica, massima fiducia a Pavone e attesa per altre novità in tema di calciomercato. Tornano in auge quindi i profili di Vincenzo Cangelosi, Michele Pazienza, Giovanni Martusciello, Vincenzo Vivarini ma a questo punto non sono da escludere altre sorprese.

