Trapani, Antonini ha scelto: Aronica torna in panchina

Salvatore Aronica e il Trapani stanno per riunirsi. Dopo l’esonero di Ezio Capuano, il club siciliano è alla ricerca di un nuovo allenatore e sembra aver individuato nel tecnico palermitano il profilo ideale per rilanciare la squadra.

Aronica aveva già guidato il Trapani in questa stagione, totalizzando 17 partite ufficiali, di cui 16 in campionato e una in Coppa Italia Serie C. Durante questo periodo, la squadra ha raccolto 23 punti in campionato, con una media di 1,44 punti a partita. La prima fase della sua gestione è stata promettente, con 17 punti ottenuti nelle prime nove giornate. Tuttavia, nelle successive sette partite, il rendimento è calato, con soli 6 punti conquistati. Questo declino ha portato all’esonero di Aronica l’11 dicembre 2024, con la squadra al decimo posto in classifica.

Nonostante la separazione, le strade di Aronica e del Trapani sembrano destinate a incrociarsi nuovamente. Il presidente Valerio Antonini, dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui Vincenzo Cangelosi, Michele Pazienza, Giovanni Martusciello, Vincenzo Vivarini e Giacomo Filippi, ha deciso di puntare sul ritorno di Aronica. La scelta è motivata dalla conoscenza reciproca e dalla fiducia nelle capacità del tecnico di risollevare le sorti della squadra.





La carriera di Aronica

Aronica, 46 anni, originario di Palermo, ha una carriera da allenatore che include esperienze con la Berretti e l’Under 17 del Trapani, oltre a incarichi con il Savoia e la Don Carlo Misilmeri. Nel luglio 2024 era stato nominato allenatore della Primavera del Trapani, prima di essere promosso alla guida della prima squadra a settembre dello stesso anno. La sua precedente esperienza alla guida del Trapani, sebbene conclusa con un esonero, ha evidenziato momenti positivi che il club spera di rivivere con questo nuovo incarico.

Il prossimo impegno del Trapani è previsto per sabato contro il Potenza. La società auspica che il ritorno di Aronica possa portare una scossa positiva, consentendo alla squadra di affrontare con determinazione le sfide future e migliorare la propria posizione nel girone C di Serie C.

