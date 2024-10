Turris – Giugliano in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

La Turris, reduce dalla vittoria contro la Cavese, affronta il Giugliano, che invece ha vinto le ultime due partite. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di oggi, sabato 19 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

TURRIS – GIUGLIANO IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.