La lunga lista dei creditori del vecchio Palermo. Tante società sono state ammesse nell’iter fallimentare della US Città di Palermo in quanto vantano crediti nei confronti della società rosanero ormai fallita per oltre 34 milioni di euro complessivi, ma sperano (realisticamente) di recuperarne almeno una parte. E fra queste c’è anche Mirri e l’azienda di famiglia, la Damir, che nella scorsa stagione aveva investito nella squadra per scongiurare la penalizzazione.

C0me riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, alla azienda attiva nel settore della pubblicità è stato riconosciuto un credito di poco superiore ai 3 milioni (la richiesta era di 3,2 milioni). Ma allo stesso la Damir è stata iscritta come creditore “semplice” e non “privilegiato”, come invece sono dipendenti, calciatori e i componenti degli staff tecnici a cui spetta la precedenza.





Ovviamente però non c’è solo la Damir: ben 6 sono le “insinuazioni” presentate da Riscossione Sicilia (“per un totale di 7,9 milioni di euro”), ma a vantare crediti sono anche realtà più piccole, come gli alberghi per le giovanili, le trasferte e quello per il ritiro a Sappada (che avanza oltre 16 mila euro) ma anche una sartoria, diverse scuole calcio, un negozio di informatica persino una ditta di traslochi e un operatore turistico.

