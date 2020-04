L’emergenza Coronavirus colpisce tutto il mondo dello sport, anche la vela. E’ stata infatti rinviata la Palermo – Montecarlo, regata prevista quest’anno. Già fissata una data per lo svolgimento della competizione: si tratta di agosto 2021.

ECCO IL COMUNICATO







“Il Circolo della Vela Sicilia annuncia che la XVI edizione della Palermo-Montecarlo, organizzata in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, è stata annullata a causa delle complicazioni collegate alla crisi sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19).

L’appuntamento con la XVI Palermo-Montecarlo è quindi rimandato ad agosto del 2021.

“Siamo davvero molto dispiaciuti ma vista la situazione che stiamo vivendo non potevamo che optare per l’annullamento della regata”, spiega con rammarico il Presidente del Circolo della Vela Sicilia Agostino Randazzo. “In questi casi vanno fatte delle attente valutazioni di carattere globale. Va considerata l’incertezza che ancora oggi accompagna il nostro futuro e che al momento non consente di pianificare l’attività del club dei prossimi mesi. Senza dimenticare chi sta soffrendo per questa tragica situazione, il nostro pensiero va anche ai medici, infermieri e operatori sanitari in prima linea per combattere questa emergenza, persone a cui diamo tutto il nostro supporto e la nostra piena vicinanza. In questo momento la priorità è sconfiggere il Covid-19 e nel nostro piccolo dobbiamo tutti impegnarci verso questa direzione”.

FOTO: Fabio Taccola/CVS