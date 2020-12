L’Arezzo sfida il suo ex allenatore. La formazione toscana (ultima in classifica) è di scena sul campo della Vis Pesaro di Di Donato nella 16a giornata di campionato del girone B di Serie C. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.00 di domenica 20 dicembre e la partita sarà visibile in diretta tv in chiaro: a trasmetterla sarà Teletruria, in diretta tv sul canale 10 del digitale terrestre in Toscana e in live streaming sul sito internet dell’emittente (www.teletruria.it).





La partita sarà visibile in diretta anche su Eleven Sports (elevensports.it), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita bisogna abbonarsi a Eleven ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale (QUI tutte le info per abbonarsi) oppure un abbonamento mensile su Youtube (QUI i dettagli).

Ma per vedere il match in tv con Eleven? In quel caso bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

LEGGI ANCHE

ELEVEN SPORTS: NUOVA OFFERTA SU YOUTUBE