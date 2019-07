É stato rinviato al prossimo 10 luglio (ore 9.30) il processo a Maurizio Zamparini per le accuse di falso in bilancio e false comunicazioni. La causa, come anticipato da Stadionews, è da ricercarsi in alcuni problemi tecnici sorti nella composizione del collegio.

Zamparini non era presente all’udienza, essendo agli arresti domiciliari nella sua residenza in Friuli, e verrà informato dai suoi legali (Enrico Maria Mancuso e Fabrizio Biondo) circa il rinvio alla prossima settimana.

LEGGI ANCHE

L’INTERVISTA A DELIO ROSSI

D’ESTE: “PALERMO? TORNEREI ANCHE CON L’ALIANTE”