Accardi: “Palermo, City Group sta gettando le basi per tornare in Serie A e restarci”

Beppe Accardi, operatore di mercato ed ex giocatore del Palermo, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato della situazione della squadra di Dionisi, reduce dal pari di Frosinone che fotografa un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

“Che il Palermo non fosse il Real Madrid della Serie B era chiaro a tutti, ciò non toglie che sia un’ottima squadra – afferma – . Questo è un campionato difficile, che deve esprimere ancora i veri valori. Ci sono squadre importanti in evidente difficoltà come la Cremonese e la Sampdoria; il Pisa, invece, è una sorpresa. Il Palermo è entrato a far parte del progetto City Group, una holding importantissima, ma c’è bisogno di tempo per strutturarsi, capire le logiche del calcio italiano e raccogliere i risultati. Vero è che in questo momento la squadra non sta rispettando le aspettative della piazza, però il club sta gettando le basi per tornare in Serie A e restarci“.

Accardi commenta gli investimenti fatti per due giocatori, Appuah e Le Douaron, che ancora non si sono integrati: “Si devono ancora adattare alla nuova realtà. Forse credevano di poter fare la differenza… Ripeto, devono calarsi nella dimensione di un campionato, la Serie B, estremamente difficile. Devi avere cattiveria agonistica, la voglia di lottare… la guerra dentro. Ecco, proprio quello che manca ora al Palermo”.





Sulla considerevole distanza dalle prime, dice: “Ho visto squadre che a gennaio versavano in condizioni ben peggiori del Palermo e poi sono state promosse. La B è lunga, tutto si decide nella seconda parte di stagione. Attualmente i rosanero sono settimi, ergo in zona playoff. In ogni caso l’importante è andare in Serie A, che sia dalla porta principale o da quella di servizio non fa differenza”.

