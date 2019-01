Beppe Accardi sul piede di guerra. Il procuratore (tra gli altri) di Fiordilino ed Embalo va giù duro contro il Palermo e la gestione dei propri assistiti in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

REPUBBLICA – "ORA I PM INDAGANO SUL CAMBIO DI PROPRIETÀ"

Accardi inizia a parlaredella cessione di Embalo a Cosenza, poi diventa un fiume in piena: “Carlos torna a sorridere. Era in un ambiente molto finto, aveva addirittura voglia di smettere di giocare. Sì, perché nel Palermo c’erano e ci sono personaggi finti: se a un giocatore dici che è importante e poi non lo fai giocare vuol dire che lo prendi in giro; mi riferisco sia a Stellone che a Tedino. L’unica fortuna del Palermo è la presenza del Direttore Foschi, che regge la baracca da solo. Se va via lui, è finito il Palermo”.

E su Fiordilino ribadisce: “La nostra intenzione è di andare via dal Palermo. Se non parte vuol dire che è considerato importante e poi non devono lamentarsi se rompo le scatole se non gioca… Accardi invece rimane. Il Palermo ha tanti problemi in difesa. Se dovesse presentarsi un’occasione la potremmo valutare”.

Sull’ipotesi Mbaye dice: “Inzaghi è stato un grande calciatore, non è detto che debba essere anche un grande allenatore. Stiamo valutando delle ipotesi. Il Palermo è su di lui? Sì c’è anche il Reims. Vedremo, potrebbe anche restare a Bologna per altri quattro anni e mezzo a fare le vacanze. Mulè alla Samp? Sono contento, è l’ennesima dimostrazione che ci sono troppi scienziati nel mondo del calcio. Me compreso”.

