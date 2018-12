Il presidente di Sicindustria, Alessandro Albanese, commenta alla Tgr Sicilia le parole di Maurizio Zamparini, che lo indica come membro del prossimo Consiglio d’Amministrazione del Palermo.



“Penso che sia l’auspicio di Zamparini e io non posso che esserne contento – dice – . Ancora, però, non c’è stata una proposta ufficiale da parte della nuova proprietà, quindi resto in attesa”.

L’imprenditore friulano aveva dichiarato che Albanese avrebbe sicuramente fatto parte del nuovo C.d.A., parlando però di una risposta affermativa da parte del presidente di Sicindustria, che in sostanza smentisce.

LEGGI ANCHE

ZAMPARINI: “ALBANESE NEL CDA. CESSIONE? É QUESTIONE DI CREDERCI”

PALERMO, SCINTILLE TRA ZAMPARINI E ORLANDO

REPICE, LA “VOCE” DELLO SCETTICISMO: “CESSIONE? NON CI HO CAPITO NULLA”