Parla Mauro Balata. Il presidente della Lega B ha commentato ai microfoni di Sportmediaset la situazione del Palermo, sempre più precaria dopo gli ultimi sviluppi.

“Il Palermo è una società che ha una tradizione immensa – afferma – una tifoseria appassionata, c’è un legame incredibile tra la città e la squadra. Purtroppo la situazione non dipende da noi“.

“Ho cercato di far di tutto, da mesi, per portare avanti una politica che fosse di trasparenza e di rispetto delle regole – continua – cercando di agevolare le proprietà sane. Il calcio ha bisogno di imprenditori virtuosi. Adesso la parola passa alla Figc e alla Covisoc, la preoccupazione è molto alta“.

Balata commenta anche la situazione del Venezia che, in caso di mancata iscrizione del Palermo, sarebbe ammesso in B: “A seguito della riforma per i ripescaggi, è la prima società ad avere diritto. Dovrà svolgere tutti gli adempimenti e se ci dovessero essere vuoti d’organico, avrà tutti i diritti per partecipare al campionato. Il prossimo anno, come avevamo già detto, la Serie B sarà a 20 squadre“.

