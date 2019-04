Bellusci da record. Il difensore rosanero salterà il match di Pescara per squalifica (la terza stagionale) e dopo Cosenza riscrive ufficialmente due primati: mai aveva collezionato 15 gialli in Serie B e mai in carriera a questa media.

PALERMO, IL FATTORE TRASFERTA DIVENTA UN BOOMERANG

Come riportato anche dal Giornale di Sicilia, Bellusci è a solo un’ammonizione dal proprio record personale (16 gialli in 33 presenze con l’Empoli nel 2016/17) ma la media attuale è nettamente superiore: un cartellino ogni 1,7 partite, quando in carriera vanta un giallo ogni due partite a Catania e 13 gialli e due espulsioni nella prima stagione a Leeds.

In Serie B, nell’era dei tre punti, solo Mazzitelli ha fatto peggio, con 21 gialli nel 2015/16 in maglia Brescia. Per vedere numeri simili in casa Palermo invece bisogna tornare al 2003/04, con Massimo Mutarelli che collezionò sì 15 ammonizioni… ma lo fece in 41 partite.

