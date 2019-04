“Il cross vincente, questo illustre sconosciuto”. Questo uno dei temi tecnico-tattici del Palermo trattati sulle pagine del Giornale di Sicilia, che dà ampio spazio anche alle parole e il commento di Rino Foschi dopo il pari di Cosenza.

FOSCHI AL CORSPORT: “SERVE UNA MENTALITA’ DIVERSA”

In mezzo c’è anche un aiuto nullo dalle fasce: Benedetto Giardina sottolinea come, nonostante tre attaccanti e due esterni a tutta fascia, il Palermo non incida con i cross (tredicesimo per efficacia, 23%). L’unico vincente l’ha piazzato Rispoli a Perugia per il colpo di testa di Puscas, poi il vuoto. E a Cosenza, nessuno dei nove cross tentati da Aleesami (a digiuno sul fronte dei traversoni vincenti dalla trasferta di Terni dello scorso campionato) si è trasformato in effettive chance da gol.

E intanto Foschi richiama la squadra a non commettere più errori, convinto che gli scontri diretti possano dare una svolta al campionato (e forse anche alle trattative per la cessione): “I tre scontri diretti sono partite uguali a quelle di Cosenza, hanno tutte la stessa importanza. Non vanno prese sottogamba, serve cattiveria. E per ora mi sembra che questa squadra l’ha mostrata solo a tratti”.

E aggiunge: “Ammonizioni? Sono state giuste, abbiamo commesso falli stupidi; alcune potevano essere evitabili, specialmente in difesa. Nestorovski? Non era il caso di comportarsi così con l’arbitro, ma non è il caso di parlare di multe. Dobbiamo correggere gli errori e rendere più semplici le cose difficili. Il futuro societario? Per portare a termine il percorso iniziato qualche mese fa serve la classifica: i ragazzi sanno quanto pesino queste tre partite. Per la cessione della società è sicuramente fondamentale avere la prospettiva di una promozione in A”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL FATTORE TRASFERTA DIVENTA UN BOOMERANG

SERIE B, IL LECCE VOLA: SORPASSO AL PALERMO

COSENZA – PALERMO: LE PAGELLE DI DI GUIDO MONASTRA