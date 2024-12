Bovo: “A Palermo i miei anni migliori, ero contento di essere tornato. Peccato”

“Sono stato contento di tornare nel Palermo (da collaboratore tecnico) grazie a Rinaudo. Purtroppo quest’anno l’esperienza non è potuta continuare“. Un po’ di malinconia e rimpianto nelle parole di Cesare Bovo, intervistato da Tuttomercatoweb sull’esperienza in rosanero.

“Sicuramente ho voglia di continuare a fare questo mestiere, credo di averne le capacità”. All’ex difensore sono state chieste anche spiegazione sull’addio al Palermo. “Palermo è una piazza che mi ha dato tanto”.

“Per me de calciatore sono stati gli anni migliori della carriera. Purtroppo le cose non sono andate come speravo, però il calcio è anche questo e ci sono scelte e decisioni che non dipendono da te: a volte va come vuoi e altre meno”, conclude..