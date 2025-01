Brunori: “Osti? Contento di parlare con un direttore vero. Ho sempre voluto restare”

Matteo Brunori non le manda a dire. Il capitano del Palermo ha parlato nel post partita del match vinto contro il Modena, che lo ha visto protagonista con il ritorno al gol dopo diversi mesi. Brunori non aveva mai parlato in stagione né prima né dopo una partita.

Brunori ha parlato a Trm e ha risposto a una domanda sul nuovo ds Carlo Osti: “Sicuramente sono stato molto contento di poter parlare dopo sei mesi con un direttore vero, che mi ha detto le cose come stanno, la mia volontà è stata sempre quella di restare qua a Palermo. Lui mi ha dato piena disponibilità e io sono stato veramente felice”.

Palese dunque la stoccata di Brunori all’ex direttore sportivo Morgan De Sanctis, con il quale non scorreva buon sangue e il rapporto era ai minimi termini, come confermato dall’attaccante anche dalle parole pronunciate in conferenza stampa: “Per un giocatore quando manca la fiducia con i fatti, non a parole, è tutto. Accetto ogni decisione ma non sono stati mesi facili per me, per niente”.





