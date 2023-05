MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori viene premiato dall’Ussi Sicilia e guarda già alla prossima stagione in rosanero. Durante la cerimonia che si è tenuta al Palazzo dei Normanni, infatti, il capitano del Palermo ha ammesso il rammarico della squadra ma ha anche detto che la delusione nel finale di campionato deve dare “più motivazioni per ripartire con cattiveria l’anno prossimo”.

“C’è ancora tanto dispiacere per il finale – ha detto -, se consideriamo l’anno solare ci sono tante cose positive, ma rimane comunque il rammarico per com’è andata l’ultima partita. Meritavamo di andarci a giocare i playoff, ma questo deve darci più motivazioni per ripartire con cattiverai l’anno prossimo”.

Per Brunori resta comunque uno strepitoso 2022, per cui appunto è stato premiato: “È stato l’anno dei record – ha scritto l’Ussi Sicilia -, ha stabilito il suo primato personale di gol in una stagione; con 10 reti in otto partite consecutive è diventato l’attaccante del Palermo andato a segno per più partite di fila; con 29 gol è stato il capocannoniere della Serie C superando il primato di gol realizzati in campionato da un giocatore del Palermo (primato che apparteneva a Firmino Elia, papà del suo compagno di squadra Salvatore); ha vinto il Trofeo Facco per il gol più bello del campionato, quello di Monopoli-Palermo”.

Il comunicato aggiunge: “Ha realizzato più gol di tutti nell’arco dell’anno solare, 34, ed è stato il miglior marcatore di tutte le serie professionistiche italiane. Ha contribuito a riportare il Palermo in Serie B, si è sposato…e a dicembre la ciliegina sulla torta della convocazione in Nazionale. Il gol contro il Brescia è stato il 49esimo in rosanero che gli vale il quarto posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi a 2 reti da Luca Toni e a 4 da Ghito Vernazza. (Miccoli primo con 81 – in due stagioni Brunori 49, altri due anni e va in tripla cifra!)”.

Insieme a Brunori – nella 63a edizione dei Premi dell’Anno dell’Ussi – sono stati riconosciuti anche anche “l’ingegnere elettronico della Ducati e telemetrista campione del Mondo della MotoGp con Pecco Bagnaia Tommaso Pagano, l’allenatore del Messina Ezio Raciti e il campione del Mondo con la Nazionale di pallavolo Roberto Russo”.

LEGGI ANCHE

CITY GROUP, PARLA GALASSI: “PALERMO POTENZIALE IMPORTANTE”

PAGELLONE PALERMO PARTE 1: ALTI E BASSI IN DIFESA

PALERMO, TRA DUBBI E CERTEZZE SI ASPETTA UN SEGNALE

PALERMO, LA SITUAZIONE DEI CONTRATTI