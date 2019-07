Un’altra giornata LIVE di calciomercato. Tutte le news, le trattative, i colpi e gli acquisti di Serie A, Serie B (e non solo) nella giornata di oggi, live minuto per minuto:

ORE 19.00 – Dopo un lungo corteggiamento il Cagliari è a un passo dall’ingaggiare Nahitan Nandez del Boca Juniors. Fissate intanto per domani le visite mediche di Marko Rog.

ORE 18.55 – Colpo in prospettiva del Milan, che firma il portiere danese classe 2002, Andreas Kristoffer Jungdal. Il portiere danese arriva dal Vejle Boldklub e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022.

ORE 18.30 – Un altro profilo giovane per il Trapani: nel mirino c’è ora Samuele Damiani, centrocampista classe ’98 dell’Empoli, con esperienze alla Lucchese e alla Viterbese.

ORE 17.45 – Nuovi contatti fra Empoli e Sassuolo per il difensore Cristian Dell’Orco: possibile un suo ritorno in Toscana.

ORE 17.20 – Lazio: in caso di cessione di Wallace e Bastos; il profilo che piace è quello di Bruno Viana del Braga.

ORE 16.20 – Il Trapani ha chiuso l’accordo con il Genoa per il prestito secco dell’esterno classe 2000 Antonio Candela, alla sua prima esperienza tra i professionisti (I DETTAGLI)

ORE 16.00: L’Hellas Verona pensa a chiedere nuovamente in prestito Santiago Colombatto al Cagliari; contatti in corso. Piacciono anche Verre e Stephane Omeonga. Contatti anche con il Napoli per Tutino.

ORE 15.00 – Il Milan su Correa dell’Atletico Madrid. Alta, però, la richiesta degli spagnoli: 55 milioni di euro.

ORE 14.00 – Atletico Madrid, idea Eriksen dal Tottenham.

ORE 12.53 – Trapani, in arrivo quattro acquisti dal Parma (I DETTAGLI).

ORE 12.30 – Sembra esserci l’accordo tra Roma e Juventus per l’arrivo del “Pipita” Higuain nella Capitale. Resta da convincere il calciatore.

ORE 12.00 – Lazio, Badelj è vicino all’addio. Su di lui c’è il Bordeaux.

ORE 11.30 – Il Cittadella ufficializza l’arrivo di Vrioni, attaccante della Sampdoria.

ORE 11.00 – Il centrocampista del Napoli, Marko Rog, è a un passo dal Cagliari.

ORE 10.35 – Colpo Sassuolo: vicino il ritorno in Italia del centrocampista Pedro Obiang, ex Sampdoria.

ORE 10.30 – Tonali non lascerà il Brescia. Parola del presidente Cellino che lo ha tolto dal mercato.

ORE 10.00 – Dopo l’arrivo di Gianluca Mancini dall’Atalanta, la Roma è vicina all’annuncio di Jordan Veretout dalla Fiorentina. Trattativa conclusa a buon fine con il club viola.

