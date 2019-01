Nessuno resta controvoglia, ma Fiordilino (almeno per il momento) non si tocca. Il centrocampista palermitano ha trovato poco spazio in questa stagione con i rosanero, ma il Palermo non sembra intenzionato a privarsene in questa sessione di mercato in vista della rincorsa alla Serie A.

Come riportato da Giornale di Sicilia, Fiordilino nonostante il poco minutaggio (184 minuti totali e solo due presenze da titolare) è comunque un tassello prezioso in una mediana ancora un po’ corta e rientra fra gli incedibili di Rino Foschi, che per ora ha respinto al mittente la corte di Padova e Cittadella, che avevano ingaggiato un mini derby in provincia.

Per tutti gli altri “scontenti” e per chi ha avuto poco spazio, porte aperte alla cessione a fronte di offerte congrue e il tempo necessario per trovare un rimpiazzo: Chochev e Aleesami hanno richieste dall’estero, ma Foschi chiede soldi per il bulgaro e ha proposto il rinnovo automatico del contratto al norvegese (così come a Rispoli) in caso di promozione in A.

In uscita invece giocatori mai impiegati, come Accardi (richiesto anche in B) mentre per Ingegneri le perplessità di diverse squadre di C sono legate alla tenuta fisica ma anche alla questione liste essendo in quota over. Embalo è nel mirino del Legia Varsavia e si attendono novità nelle prossime ore, ma la sua eventuale partenza verrebbe coperta da un sostituto, quasi certamente un giovane futuribile anche in ottica Serie A

