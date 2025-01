Calciomercato Palermo, Gomes e Saric verso l’addio: piacciono ancora Murru e Di Chiara

E’ tempo di mercato per il Palermo e per il neo ds Osti che dovrà sciogliere diversi nodi. Intanto a centrocampo, dove Saric e Gomes lanciano segnali d’addio.

Il primo è più sicuro di lasciare: piace al Frosinone e, comunque, è fuori dal progetto per Dionisi che lo tiene poco in considerazione. Il secondo ha fatto intendere di voler cambiare aria per tentare di approdare in un club di A o all’estero,

In caso di addio del francese bisognerà trovare subito un sostituto. Lo riporta il Giornale di Sicilia che parla anche dei colpi in entrata, soprattutto in difesa dove non c’è più Lucioni e Diakité è richiesto dal Como.





Il maliano non ha ancora aperto a trattative, ma l’idea di approdare nel massimo torneo potrebbe stuzzicarlo. I due nomi ancora vivi, in entrata, per il quotidiano sono quelli di Di Chiara della Salernitana e Murru, quest’ultimo svincolato a luglio dalla Sampdoria.