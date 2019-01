Scambio Rispoli-Mbaye? Più di un’ipotesi. Resta forte l’interesse del Palermo per il terzino di proprietà del Bologna, che dopo aver visto sfumare vari obiettivi di mercato (Spinazzola su tutti) potrebbe fiondarsi a sua volta sull’esterno rosanero.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mbaye (il cui agente è Beppe Accardi) non trova spazio ed è in uscita e il Palermo ha “bussato” in casa Bologna per avere informazioni: Rispoli (ormai in scadenza) andrebbe via a fronte di un indennizzo, il senegalese arriverebbe in Sicilia in prestito. Sulle tracce del giocatore rossoblu ci sono però anche i francesi del Reims.

