Carrarese – Palermo, ampliata la capienza dello stadio “Dei Marmi”

In vista della partita Carrarese – Palermo, match valido per la 16a giornata di Serie B, il sindaco di Carrara ha firmato un’ordinanza che permette di incrementare la capienza del settore gradinata dello stadio comunale “Dei Marmi”: saranno aggiunti 600 posti permettendo cosi a più tifosi di assistere alla sfida.

L’ordinanza è stata emanata per rispondere alla forte domanda, garantendo allo stesso tempo sicurezza e ordine durante lo svolgimento della partita.

Il comunicato ufficiale

Nella giornata odierna è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone l’ampliamento della capienza del settore GRADINATA dello Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di ulteriori 600 posti in occasione della gara Carrarese – Palermo, in programma sabato alle ore 15:00 e valida per la 16ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Con l’occasione si precisa che la vendita dei tagliandi avverrà esclusivamente attraverso i punti vendita cittadini abilitati del circuito TicketOne





